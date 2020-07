ABL firma parceria para distribuição de 4,5 mil livros

Sera feita distribuição de 4,5 mil livros e cestas básicas de alimentos não perecíveis à população que passa por necessidades neste momento de pandemia - (Foto: Divulgação)

A Academia Brasileira de Letras (ABL) e a Câmara dos Deputados firmaram parceria com a organização não governamental (ONG) Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida para distribuição de 4,5 mil livros e cestas básicas de alimentos não perecíveis à população que passa por necessidades neste momento de pandemia do novo coronavírus.

“Eu estava profundamente angustiado, como qualquer cidadão brasileiro, não apenas diante das dificuldades que a pandemia impõe para cada um de nós, mas de modo especial em termos de solidariedade de irmãos nossos em situação vulnerável”, disse hoje (10) à Agência Brasil o presidente da ABL, Marco Lucchesi.

Por isso, decidiu escrever ao presidente das Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Marivelton Barroso, do povo Baré, e a outras entidades similares, com a ideia de colaborar com as comunidades. "O que o país tem há muitas décadas é fome de livros. Vamos diminuir, tanto quanto possível, a fome de leitura e de ausência de bibliotecas. Essa tem sido a tônica da academia, porque é compromisso das instituições brasileiras responsáveis pelo país no aspecto cultural”, afirmou.

Lucchesi entrou em contato com a Ação da Cidadania, fundada em 1993 pelo socióloco Herbert de Souza, o Betinho, que se associou recentemente à Cáritas Internacional, para ampliar o alcance de suas ações. A ideia é oferecer um livro em cada cesta básica.

Repercussão

A ABL utilizou o protocolo firmado no Acordo de Cooperação com a Câmara dos Deputados, em 2019, para a realização de ações conjuntas de disseminação da cultura nacional e de valorização do livro e da leitura.

Segundo o presidente da ABI, muitas comunidades que já receberam os livros sinalizaram que esse é o primeiro passo para a criação de bibliotecas. “Seguramente, quando a pandemia passar e nós tivermos maiores condições, vamos implementar até onde for possível, dentro dos limites, acho que abrimos uma porta”. disse. Ele espera que outras portas se abram em parcerias semelhantes, envolvendo cestas básicas, kits de limpeza e livros.

Livros

Os kits de livros doados trazem edições de obras como “Dom Casmurro”, de Machado de Assis; “Iracema”, de José de Alencar; “Macunaíma”, de Mário de Andrade; “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto; “O cortiço”, de Aluísio Azevedo, entre outras publicações.

O presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel de Souza, disse que que “é uma honra contar com a parceria da Câmara dos Deputados e da ABL "O combate à fome e à deficiência de instrução de milhares de brasileiros agora estão de mãos dadas”, afirmou.

Para André Freire da Silva, diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, “o livro, a leitura e o acesso à informação são fundamentais para a promoção da cidadania. Essa parceria nos dá a oportunidade de incluir mais pessoas e mais famílias no mundo dos livros”

Também em parceria com a Câmara dos Deputados, a ABL distribuiu entre 3 mil e 4 mil livros para bibliotecas de mais de mil unidades prisionais do país.