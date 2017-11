Abertura de 'Apocalipse', nova novela da Record TV, mostra Brasília em chamas

A Record TV estreou, nesta terça-feira, 21, sua nova novela, "Apocalipse". A trama já começou causando muitos comentários nas redes sociais por conta de sua abertura, que mostra Brasília em chamas.

A novela mostrou o fogo consumindo a Praça dos Três Poderes, furacões e tempestades destruindo prédios e casas e catástrofes naturais ao redor do mundo. "Apocalipse" se inspira nos relatos bíblicos do fim do mundo para contar uma história que se passa nos dias atuais e os cenários se dividem entre Rio de Janeiro, Roma, Nova York e Jerusalém.

Internautas fizeram comentários sobre a abertura da nova obra de ficção da Record "Começou com Brasília pegando fogo. Já gostei...", escreveu, por exemplo, um usuário do Twitter.