Abertas inscrições para o Espaço Economia Criativa no Festival de Bonito 2019

– Estão abertas as inscrições para a seleção de expositores interessados em participar da “MS-Mostra-MS Espaço Economia Criativa”, durante o 20º Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho. O edital foi publicado nesta terça-feira (16.4), na página 21 do Diário Oficial do Estado

O objetivo do edital é selecionar profissionais e artistas, individuais ou coletivos, que atuem na produção e difusão de produtos e serviços de sua própria autoria, dentro dos seguintes segmentos de setor criativo: moda, design, artesanato, saberes e fazeres tradicionais e gastronomia.

A prioridade é contemplar coletivos e artistas individuais que estejam alinhados às premissas da Economia Criativa: criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação. Podem participar artistas e profissionais maiores de 18 anos e que tenham disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

Serão selecionados 12 (doze) expositores para participar da mostra, os quais ocuparão estande com espaço de 162 m² com suas respectivas produções, destinado à divulgação e comercialização dos produtos próprios, originados em Mato Grosso do Sul, durante o evento.

A organização do “MS MOSTRA MS” disponibilizará alimentação, hospedagem e transporte de cada expositor, ou seja, uma pessoa por inscrição selecionada, desde Campo Grande/MS até Bonito/MS, ida e volta, além do transporte dos produtos e o material de exposição.

As inscrições devem ser realizadas até 31 de maio de 2019, pelo e-mail espacoeconomiacriativa.fcms@gmail.com , com o assunto: “INSCRIÇÃO MS MOSTRA MS –ESPAÇO ECONOMIA CRIATIVA”. As inscrições deverão ser postadas com a ficha de inscrição devidamente preenchida e a cópia dos documentos exigidos no edital. Não serão aceitas inscrições presenciais ou por outro meio que não o meio eletrônico.

No dia 11 de junho será divulgada na imprensa oficial do Estado a lista provisória contendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação. Os participantes poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação.

A lista definitiva com os nomes dos interessados classificados será divulgada no dia 25 de junho, com o resultado final do processo seletivo, após julgamento dos recursos apresentados, sendo que aqueles que ficarem fora do número de vagas oferecidas poderão ser chamados caso surjam outras vagas, sempre respeitada a ordem de classificação.

Esclarecimentos e informações complementares sobre o Edital podem ser obtidos pelo telefone (67) 3316 – 9322.

Foto: Elis Regina.