Abertas inscrições para cursos gratuitos de viola e violão no Sesc

- Divulgação

Estão abertas até o dia 13 de janeiro as inscrições para os cursos de violão e viola caipira do Sesc Corumbá, com vagas do PCG (Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc). O processo de seleção será todo online, mas a inscrição deve ser feitas no Sesc Corumbá, de terça a sábado, das 13h30 às 21h30.

Os resultados da seleção, que será realizada no período entre 16 e 20 de janeiro, serão divulgados no dia 22 e o período de matrículas é de 23 a 27 de janeiro.

O curso de violão, com total de 17 vagas abertas, terá duas turmas iniciantes, com aulas de 06 de fevereiro a 08 de dezembro. Uma delas, às terças e quintas, das 13h30 às 15 horas e a outra na quarta e quinta-feira, das 20h30 às 22 horas. A idade mínima exigida é de 08 anos na data final do período de inscrições.

As exigências são as mesmas para inscrição no curso de viola caipira para iniciantes, com aulas também de 06 de fevereiro a 08 de dezembro e duas turmas: uma com aulas às quartas e sextas-feiras das 15 horas às 16h30 e outra às terças e quintas-feiras das 15 horas às 16h30. São ofertadas 11 vagas para cada turma, totalizando 22 vagas.

PCG – Para concorrer às vagas do PCG é preciso preencher requisitos, como ter renda familiar bruta de até 03 salários mínimos nacionais; ser regresso de escola pública ou estar matriculado em escolas do Sesc.

A permanência requer aprovação no ano letivo, frequência mínima de 80%.

Serviço – Confira os editais completos aqui. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.