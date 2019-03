Abertas Inscrições de Curso de Fotografia para Celular

Excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera de até dez pessoas, caso haja desistência. - (Foto: Arquivo)

Estão abertas a partir desta quarta-feira, 20 de março, as inscrições para o primeiro módulo do ‘Curso de Fotografia para Celular’, ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe. As aulas acontecem de 27 a 29 de março, das 14h às 17h na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O curso propõe o enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis: celulares, tablets e semelhantes. É voltado para iniciantes e aborda enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição.

A capacitação é dividida em quatro módulos: Fotografia com Câmera de Celular (março), Câmera Semiprofissional e Reflex (abril), Edição de Imagens (maio) e Iluminação e Linguagem (junho).

A iniciativa acontece desde 2008 e foi desenvolvida a partir de experiências de ensino de fotografia do ministrante. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante pode optar por realizar aqueles blocos que têm interesse, sem prejuízo de aprendizagem.

Sobre o Professor

Alexandre Sogabe é gestor de Artes pela Fundação de Cultura e possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014).

Serviço

O curso terá certificado e oferecerá 30 vagas. Excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera de até dez pessoas, caso haja desistência. As inscrições devem ser realizadas neste link.

Local das aulas: Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, 453). Mais informações no telefone: 3316-9139.

Obs. Os inscritos deverão trazer celulares com sistema Android e aplicativo “Open Câmera” instalado.