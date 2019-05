Abertas as inscrições para seleção de obras de artes visuais para o Festival de Bonito 2019

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul seleciona, durante o período de 02 de maio a 16 de junho de 2019, propostas para o Projeto de Ocupação Temporária na Galeria de Artes Visuais do Festival de Inverno de Bonito (FIB 2019).

Serão selecionados 10 (dez) artistas pelo edital, publicado nesta quinta-feira (02.05) na página 55 do Diário Oficial do Estado, e será pago o valor de 1.500 (hum mil e quinhentos) reais por artista selecionado.

Cada artista poderá encaminhar uma única proposta encadernada, com até 03 (três) obras, recebida por encaminhamento pelos Correios ou por entrega em mãos devidamente protocolada na Sede do Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco), de segunda–feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. A inscrição é gratuita e podem participar artistas brasileiros e estrangeiros em situação legal no país.

A proposta deve conter ficha de inscrição preenchida e assinada; fotocópia simples do RG e CPF; comprovante de residência, (conta de água, luz ou telefone) e dados bancários (nome do banco, conta corrente e agência), além de portfólio artístico documentado; 05 (cinco) fotos coloridas em tamanho 21 cm x 29,7 cm (A 4) sobre a proposta a ser analisada, devendo ser de obras criadas recentemente e devidamente identificadas (título, técnica, dimensão e data). As fotos deverão servir para ilustrar o convite, cartaz e banner.

O projeto da exposição deve constar: justificativa e objetivos; características específicas; plano de montagem; materiais e equipamentos necessários para a montagem e demais informações que o artista julgue indispensável para a compreensão da proposta.

Os projetos dos artistas aprovados nesta fase serão encaminhados à apreciação da Comissão da Curadoria do Marco, composta por 03 (três) membros representantes de notório saber das artes visuais. Das decisões da Comissão de curadoria caberão recurso no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de publicação do resultado no Diário Oficial.

As propostas serão aprovadas na íntegra, sendo: 03 (três) produções de telas, esculturas ou fotografias por artista com metragem mínima de 50 x 80 cm e máxima de 100 x 90 cm, por unidade. No caso de instalação, 01 (uma) proposta de, no máximo, 300 X 300 cm.

A Fundação de Cultura de MS se responsabiliza pelo espaço físico para realização da exposição; produção; assessoria técnica, montagem e desmontagem; divulgação institucional e promocional com distribuição de informes aos veículos de comunicação; divulgação por meio de mídia eletrônica; vigilância das obras durante o período da exposição.

É responsabilidade do artista respeitar o calendário estabelecido pela FCMS; cumprir com o projeto expositivo apresentado, respeitando o título e as obras cujas fotos orientaram sua seleção; fazer chegar ao Marco as obras a serem expostas com 05 (cinco) dias úteis de antecedência à data de abertura da exposição, assim como a devolução. Os custos com transporte e embalagem correm por conta exclusiva do artista.

O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas, Campo Grande, MS, CEP 79021-170. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3326-7449.

Texto: Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Foto: Daniel Reino – FCMS