Abertas as inscrições para o tradicional concurso de fantasia em Corumbá

O concurso mantém suas quatro categorias tradicionais: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Masculino e Luxo Especial, sendo que cada competidor terá tempo máximo de 5 minutos de apresentação ao corpo de jurados e plateia - Arquivo

Estão abertas as inscrições para o tradicional Desfile de Fantasias em Corumbá, que acontece no dia 8 de fevereiro, no Corumbaense Futebol Clube. O prazo para garantir a participação termina no dia 31 deste mês.

As inscrições devem ser feitas na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, que fica na rua XV de Novembro 659, Centro, no horário das 8h às 13h.

O concurso mantém suas quatro categorias tradicionais: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Masculino e Luxo Especial, sendo que cada competidor terá tempo máximo de 5 minutos de apresentação ao corpo de jurados e plateia.

Os campeões em cada categoria irão receber como premiação o valor de R$ 2,5 mil. Aos segundos colocados, o valor do prêmio será de R$ 1,5 mil e os classificados em terceiro lugar receberão R$ 1 mil. As categorias em disputa concorrerão, na totalidade, a um prêmio de R$ 20 mil.