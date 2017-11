Abacaxi está sendo usado no lugar da árvore de Natal

Fotos de abacaxis decorados como árvores de Natal veem ganhando destaque nas redes sociais e a divertida tendência pode ganhar força em um País tropical, como o Brasil. Além de introduzir a própria fruta na decoração, as pessoas também estão decorando as árvores tradicionais de maneira que elas fiquem parecidas com abacaxi.

Usuários das redes sociais já mostraram a decoração 'frutal' em prática em estados norte-americanos, como Califórnia e Havaí; em Bali, na Indonésia; e também no Canadá.

Vale colocar Papai Noel; pisca-pisca; bolas vermelhas, douradas e verdes; e até deixar um clima mais praiano colocando óculos escuros nas frutas. Como a internet é movida por memes, é claro, que alguns internautas também estão usando as imagens para fazer piadas.