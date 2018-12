'A gente sabe muito bem o que é feminismo', diz Kéfera no 'Encontro'

O Encontro com Fátima Bernardes recebeu a atriz e youtuber Kéfera Buchmann e a escritora Heloísa Buarque de Hollanda para debater feminismo no programa desta quinta-feira, 13. No entanto, Kéfera acabou se envolvendo em uma discussão com um convidado da plateia.

A apresentadora Fátima Bernardes introduziu o convidado Wallace, que contou sua percepção acerca do feminismo: "Por exemplo, eu estava fazendo uma peça em uma faculdade. Eu simplesmente toquei em uma feminista e perguntei 'onde fica o banheiro?'. Ela olhou pra mim, me encarou, parecia que seria uma cena da novela Beijo do Vampiro. Não podia falar nada com ela, entendeu?".

Nesse momento, Kéfera entra na discussão e diz: "Wallace, o que você está fazendo é 'mansplaining', que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista, só que é desnecessário". O jovem tenta se explicar e Kéfera complementa: "Agora você está 'manterrupting', que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo. Wallace, entenda, não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar, você não tem que ensinar pra gente". Wallace, então, justificou: "Em nenhum momento eu estou ensinando".

Para complementar e encerrar o assunto, Fátima ponderou: "É importante ele falar, porque muitas pessoas pensam assim, que o feminismo é viável apenas no papel. A gente precisa falar mais sobre isso, porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, na questão do salário, na questão do respeito às nossas posições".

O assunto também rendeu nas redes sociais, o que motivou Kéfera a se pronunciar sobre as acusações de grosseria com o convidado. Veja:

