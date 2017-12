'A Forma da Água', Guillermo Del Toro, lidera indicações ao Globo de Ouro 2018

A Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood anunciou nesta segunda-feira, 11, os indicados à 75ª edição da premiação do Globo de Ouro de 2018, que homenageia as melhores produções para a TV e para o cinema.

A cerimônia do Globo de Ouro, marcada para o dia 7 de janeiro, é a primeira das festividades da chamada temporada de premiações, que culmina com o Oscar, que em 2018 será realizado no dia 4 de março.

A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, lidera as indicações entre os filmes, concorrendo em sete categorias, incluindo melhor filme de drama e melhor diretor. "The Post - A Guerra Secreta", de Steven Spielberg, vem em segundo, com cinco indicações.

"Lady Bird - A Hora de Voar", de Greta Gerwig, lidera entre os filmes de comédia, com quatro indicações. A cineasta, porém, não foi indicada ao prêmio de melhor diretor.

Na categoria, mais uma vez, foram indicados apenas homens, além de Del Toro e Spielberg, Christopher Nolan, por "Dunkirk", Martin McDonagh, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", e Ridley Scott, por "Todo o Dinheiro do Mundo".

O filme de Scott, aliás, recebeu outra indicação importante. Christopher Plummer, que gravou sua participação apenas há pouco mais de uma semana, foi indicado como melhor ator coadjuvante. O papel seria de Kevin Spacey, mas o cineasta preferiu retirá-lo do filme, faltando um mês para a estreia do filme, que já estava pronto, nos EUA, após as acusações de assédio sexual contra o ator.

Entre os indicados aos prêmios de televisão, a minissérie "Big Little Lies", da HBO, é o principal destaque, concorrendo ao lado de produções como "Feud: Bette and Joan e The Sinner". Pela série, que recentemente teve uma segunda temporada oficializada, Reese Whiterspoon e Nicole Kidman concorrem como melhor atriz, Shailene Woodley e Laura Dern concorrem como melhor atriz coadjuvante e ainda Alexander Skarsgard concorre como melhor ator coadjuvante.