?A Força do Querer? tem maior média de audiência desde ?Avenida Brasil? em SP

A novela das 9 A Força do Querer, de Gloria Perez, alcançou a maior média de audiência desde a novela Avenida Brasil em São Paulo. Segundo a Globo, a média parcial da novela está em 36 pontos, levando-se em conta as 27 semanas de exibição. No Rio, a média está em 37 pontos, a maior desde Amor à Vida. A novela chega ao final no próximo dia 20.

Ainda segundo o canal, em relação à média semanal, a trama registrou novo recorde de audiência na semana passada - 43 pontos entre dias 2 e 7 de outubro -, ficando dois pontos acima do recorde anterior - nas semanas de 11 a 16 de setembro e 25 a 30 de setembro -; e 12 pontos acima da média em relação à primeira semana da novela, com um aumento de 39% de audiência.

Já no Rio, A Força do Querer igualou o seu recorde de audiência semanal pela segunda vez - 44 pontos, índice nas duas últimas semanas - , permanecendo 11 pontos acima da semana de estreia, o que representa 33% de crescimento.

