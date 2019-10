'A Fazenda': Túlio Maravilha é eliminado e diz que 'já esperava' por isso

Tulio Maravilha foi o terceiro eliminado de A Fazenda. O peão, que disputava a permanência com Thayse Teixeira, saiu com 41,46% dos votos. Em seu discurso para anunciar quem continuaria no reality show, Marcos Mion falou sobre escolher lados.

"Thayse, até agora você assumiu o lado que foi determinado para você: defendeu seu time até nas horas mais difíceis, votando em uma das suas melhores amigas", disse o apresentador.

Em seguida, dirigiu-se a Túlio Maravilha: "você soube praticar o fair play (jogo justo, em português), não provocou adversário, driblou os conflitos, fez jogo limpo. Mas como será que isso foi interpretado pela sua equipe e pelo outro lado? A Fazenda é um jogo que tem equipe, mas não é um jogo de equipe. Times acabam e só indivíduos seguem na busca pelo prêmio final."

Após conhecer o resultado da votação do público, Túlio disse que já esperava por isso. Mion afirmou que ele é uma pessoa muito calma, e o ex-peão concordou, dizendo que sempre foi assim. "Quando eu jogava futebol... Para você ter uma ideia, só fui expulso duas vezes em 30 anos de carreira. Recebia provocações e não revidava", disse ele.

Já na estreia de A Fazenda, Túlio se confundiu e chamou o apresentador Marcos Mion de Bial, referência a Pedro Bial, ex-apresentador do Big Brother Brasil, da Globo. Túlio é conhecido por conta de sua carreira como jogador de futebol, principalmente por suas passagens pelo Botafogo e seleção brasileira.