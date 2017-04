A estranheza minimal do Sígur Ros volta São Paulo depois de 16 anos

Não é preciso entender islandês para se emocionar com as canções do Sigur Rós, banda que voltará a São Paulo após 16 anos de ausência. O grupo será atração do festival Popload Gig em 29 de novembro, no Espaço das Américas, em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 190 (inteira, primeiro lote) a R$ 240 (camarote premium).

O hoje trio, formado por Jón Þór "Jónsi" Birgisson (vocais e guitarra), Georg "Goggi" Hólm (baixo e teclado) e Orri Páll Dýrason (bateria e percussão), tem um dos shows mais elogiados da atualidade.

E muito disso se deve à impossibilidade de saber o que Jónsi está cantando ao microfone, entre falsetes. Restam sensações, cores e texturas, em uma experiência sinestésica. Por vezes, Jósni canta em um dialeto inventado por ele mesmo.

Do suprassumo do indie, o grupo foi ganhando notoriedade dentro da cultura pop. Suas canções já foram usadas, por exemplo, na série da HBO Game of Thrones. Capitão Fantástico, filme protagonizado por Viggo Mortensen, indicado a um Oscar, conta com Sigur Rós em sua trilha sonora, tal qual Vanila Sky e 127 horas.

Desde a saída de Kjartan "Kjarri" Sveinsson, responsável pelos teclados, a banda vem enveredando por temas mais sombrios, que evocam sentimentos de saudade, ausência e solidão. Com a atual formação, eles lançaram o disco Kveikur (2013) e um oitavo trabalho pode chegar ainda em 2017.

A última e única passagem do Sigur Rós pelo Brasil foi em 2001, no finado Free Jazz Festival - eles se apresentaram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Naquele ano, também tocaram Belle & Sebastian e Grandaddy.

O Popload Gig já trouxe bandas como Tame Impala, LCD Soundsystem, The Rapture, Feist, e The Kills.

