A Bruxa da Sapolândia: livro resgata velha lenda urbana de Campo Grande

Uma obra de ficção com elementos da vida real e uma personagem intrigante. Esse é o conceito do novo livro do escritor campo-grandense André Alvez. Intitulada "A bruxa da Sapolândia, a obra - que será lançada essa semana -, oferece ao leitor pitadas de aventura, suspense e resgate de uma lenda urbana das mais famosas de Campo Grande.

Célia Souza, morada da Vila Afonso Pena, bairro Taquarussu (nas proximidades de onde hoje está instalado o Shopping Norte Sul) aterrorizou a cidade no final dos anos 1960, com o assassinato de 7 crianças, em rituais de "saravá" (como se falavam de rituais de magia negra na época). Pouco se sabe dela, e é exatamente o mistério em torno dessa personagem o que inspirou André. "Cresci nessa região ouvindo histórias da Célia e por muito tempo isso era usado para impor medo às crianças: olha, não faça isso que a bruxa vai te pegar. Portanto, meu livro é um romance, mas com um personagem e passagens reais, que extrai de sua pouco conhecida história e, principalmente, do processo judicial que culminou na condenação dela", explica o autor.

O projeto do livro foi beneficiado por recursos destinados pelo Fundo de Investimentos Culturais, do Governo do Estado e para seu término André Luiz Alvez desenvolveu extenso trabalho de pesquisa. "Andei pelo bairro, conversei com pessoas que ali vivem desde a época e noto que a história, com o tempo, fica ainda mais fascinante. Se trata de um personagem controverso. Alguns antigos moradores acreditam até hoje que Célia tinha mesmo o poder da feitiçaria, outros alegam que se tratava apenas de uma pobre coitada. O fato é que, ao sair da cadeia em 1971, ela sumiu do bairro para virar lenda", conclui o escritor.

