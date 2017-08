Nada de Birkin ou Chanel. A bolsa queridinha do momento entre as fashionistas americanas não custa milhares de reais nem foi desenhada por um grande estilista. A febre do momento é uma sacola reutilizável de tela de algodão que funciona tanto em looks praianos quanto na cidade.

E o melhor de tudo? A tendência é para todos. Na Amazon é possível encontrar a peça por preços que vão de US$0,23 (R$ 0,72) centavos até 21,99 dólares (R$ 68 reais).

