9º Maturishow acontece em Bonito levando alegria e interação para a melhor idade

Em seis anos de realização, já participaram do evento aproximadamente 4.500 pessoas.

Campo Grande (MS) – Em sua 9ª edição, de 20 a 23 de setembro, o Maturishow – Encontro Mercosul da Maturidade trás alegria e interação para os participantes que irão desfrutar de momentos inesquecíveis na cidade paradisíaca de Bonito (MS), no Zagaia Eco Resort. Artistas consagrados marcam presença como o cantor italiano Tony Angeli, bem como as conceituadas professoras de dança: a sul-mato-grossense Sônia Ruas e Maria Alice Corazza, de São Paulo.

Também haverá palestras, oficinas, passeios em grupo, ginástica recreativa, baile a fantasia e no domingo (23.9) uma programação especial gratuita para a população local. Serão quatro dias para fazer novas amizades, fortalecer as existentes e celebrar a vida em toda sua plenitude.

O Maturishow acontece desde 2012 em Bonito e com edições também realizadas em Foz do Iguaçu (PR) e Costão do Santinho Resort (SC). O principal objetivo é o de integrar a maturidade proporcionando momentos únicos de compartilhamento de experiências, estímulo à prática de exercícios e a soltar a imaginação e a criatividade.

Uma das atrações desta edição é o cantor italiano Tony Angeli considerado, atualmente, o maior intérprete da música italiana no Brasil, nascido em Veneza, cidade italiana onde também deu seus primeiros passos na arte de cantar e representar. Em 1964, através de sua gravadora, Tony Angeli foi convidado para vir ao Brasil se apresentar em programas de televisão; o principal deles era o “Jovem Guarda”, comandado por Roberto Carlos, apresentado com grande sucesso nas tardes de domingo.

Em seus shows, Tony Angeli interpreta os grandes sucessos da música italiana como: Roberta, Al Di La, Dio Come ti Amo, O Mio Signore, Volare, Sole Mio, Caruso e tantos outros sucessos que marcaram a época de ouro da música italiana.

Outro momento que promete ser marcante é o Show de Talentos, onde a turma da melhor idade solta a imaginação e a criatividade mostrando a diversidade de talentos que cada um tem. O baile a fantasia, que neste ano tem a temática indiana, também deve surpreender a todos com a originalidade dos participantes. E claro, as aulas de dança sempre contagiantes devem colocar a turma para mexer o esqueleto. E ainda, para comemorar o dia da Árvore (21.9), está previsto um plantio de mudas de árvores, com o apoio do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB).

Para finalizar o evento em grande estilo, a praça Generoso Ponce será palco para a população bonitense se exercitar com as aulas de dança e atividades culturais que irão acontecer por lá. O principal objetivo do evento é integrar a melhor idade; o Maturishow proporciona momentos inesquecíveis aos participantes.

Realiza o evento Regenold Viagens e Eventos com o apoio Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fecomércio, Cassems e Prefeitura de Bonito. Confira a programação completa.

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Divulgação