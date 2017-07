7ª sétima temporada de 'American Horror Story' vai se chamar 'Cult'

A série de terror American Horror Story finalmente teve o subtítulo da sua sétima temporada revelado. O canal que exibe a série nos EUA, FX, fez a revelação na noite de quinta-feira, 20, durante a Comic-Con de San Diego, de que a nova temporada é intitulada American Horror Story: Cult.

Junto com o título, foi revelado também um pequeno teaser, em que a logo da série é apresentada em meio a um culto, em referência ao título. A data de estreia, nos EUA, também é anunciada: 5 de setembro.

O que está por vir, porém, ainda continua um mistério. O criador da série, Ryan Murphy, havia dito anteriormente que a temporada estaria conectada aos acontecimentos da eleição presidencial de 2016 nos EUA.

Através do seu Twitter, desde ontem Murphy vem revelando apenas alguns poucos detalhes em conversas com fãs. A nova temporada terá 11 episódios e será ambientada no estado norte-americano do Michigan. Evan Peters retorna como Kai, em sua temporada mais "densa" até o momento. Sarah Paulson também retorna como a personagem Ally, sem mais detalhes.

Frances Conroy e Mare Winningham estão de volta à série, assim como o já anunciado anteriormente Cheyenne Jackson. Billie Lourd, Billy Eichner, Colton Haynes e Lena Dunham são novidades no elenco da série.

Lady Gaga, que esteve nas duas últimas temporadas, não retorna para a sétima.

Um trailer de American Horror Story: Cult é esperado para esta sexta-feira, 21.

