7ª edição do festival MÚSICA EM TRANCOSO estimula o turismo no Sul da Bahia na baixa temporada

Música clássica, popular, jazz & soul, world music e breakdance compõem a programação do festival, além de apresentações gratuitas em espaços públicos - Divulgação

Consolidado na agenda cultural e turística do Brasil e do exterior e considerado um fomentador turístico, sociocultural e econômico, o Música em Trancoso atrai um público interessado em desfrutar das belezas naturais da região e da boa música, em uma atmosfera única.

De 3 a 10 de março, haverá música ao agrado de todos: serão oito noites temáticas: música clássica, ópera, breakdance, jazz & soul, rock e concerto especial com músicas da Broadway. Muitos dos artistas se apresentarão ao ar livre e gratuitamente ao longo da semana, em praias e praças.

Para o visitante, é sempre um privilégio estar em uma região paradisíaca, ser recebido por uma comunidade acolhedora e poder assistir a performances de mais de 250 músicos e cantores, de diferentes nacionalidades e estilos, além de grandes estrelas nacionais e internacionais da música erudita e contemporânea.

“O Música em Trancoso é uma oportunidade inesquecível para encontrar pessoas interessantes e assistir a concertos pouco usuais, que reúnem em cena importantes artistas de diferentes formações e origens e que normalmente não se apresentariam juntos”, afirma Sabine Lovatelli, diretora Artística do festival. “E o Teatro L’Occitane é uma atração à parte, especialmente nas apresentações a céu aberto, com as estrelas e a lua compondo a paisagem”, acrescenta.

Trancoso

Parte da região conhecida como Rota do Descobrimento, a vila de Trancoso, inicialmente batizada de Aldeia de S. João Batista, foi fundada pelos padres jesuítas em 1586. O

Quadrado, centro histórico da cidade e onde está a Igreja de S. João Batista, tornou-se conhecido pelas antigas casas coloridas de pescadores, construídas em taipa de pilão, e tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Atualmente, suas casas são ocupadas por lojas, pousadas, bares e restaurantes, que deixaram o local ainda mais charmoso, com uma atmosfera chic e ao mesmo tempo descontraída. É um verdadeiro point multicultural, onde nativos convivem em harmonia com novos residentes, alternativos e artistas do mundo inteiro.

Serviço

7º MÚSICA EM TRANCOSO - 3 a 10/3/2018

Teatro L’Occitane - Estrada Municipal de Trancoso, km 19, s/n – Trancoso

Informações: http://mozarteum.org.br/ - Telefone: 11 3815.6377

Ingressos: Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br

Valores: R$ 200,00 inteira, R$100,00 meia e R$ 20,00 para comunidade

Programação

03 de março – Música Sinfônica + Quadros de uma Exposição

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Carlos Moreno, regência

Ludwig van Beethoven – Sinfonia nº 7

Wolfgang Roese, regência

Modest Mussorgsky – Quadros de uma Exposição

Maciej Pikulski, piano

Coro Música em Trancoso

04 de março – Música Sinfônica + Porgy & Bess

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Carlos Moreno, regência

Oscar Bohorquez, violino

Leonard Elschenbroich, violoncelo

Matthias Ambrosius, clarinete

Félix Dervaux, trompa

Timur Martynov, trompete

Wolfgang Roese, regência

George Gershwin – Porgy & Bess

Ebony Preston, soprano

Derrick Lawrence, barítono

Coro Música em Trancoso

05 de março – Breakdance

Red Bull Flying Bach por Flying Steps

06 de março – Divas

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Brenda Boykin, jazz

Mennana Ennaoui, rock

Wolfgang Roese, piano

Arnulf Ochs, guitarra

Jean Marc Robin, bateria

Jens Loh, baixo

07 de março – Jazz & Soul

Nils Landgren, vocal e trombone

Brenda Boykin, vocal

Arnulf Ochs, guitarra

Jean-Marc Robin, bateria

Jens Loh, baixo

08 de março – Música de Câmara

Lorenz Nasturica-Herschcowici, violino

Matthias Ambrosius, clarinete

Félix Dervaux, trompa

Timur Martynov, trompete

Alunos selecionados nas masterclasses

09 de março – Broadway

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Eliseu Ferreira, regência

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Derrick Lawrence, barítono

Joanna Wo?, soprano

Tadeusz Szlenkier, tenor

Lorenz Nasturica-Herschcowici, violino

10 de março – Ópera

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Benoît Fromanger, regência

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Alexander Kasyanov, barítono

Joanna Wo?, soprano

Tadeusz Szlenkier, tenor

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

· 06 de março - 12h30 às 13h30

Local: Bosque do Quadrado

Grupo de Metais com Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

· 07 de março - 12h30 às 13h30

Local: Bosque do Quadrado

Apresentação e workshop Breakdance com Red Bull Flying Bach por Flying Steps

· 08 de março - 12h30 às 13h30

Local: Bosque do Quadrado

Pedro e o Lobo com Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

· 09 de março - 12h30 às 14h

Local: Bosque do Quadrado

Workshop com a cantora de jazz Brenda Boykin

15h00 às 16h

Local: Praia dos Nativos (local a confirmar)

Apresentação e workshop Breakdance na praia com Red Bull Flying Bach

· 10 de março - 12h30 às 14h

Local: Bosque do Quadrado

Workshop com a cantora de jazz Brenda Boykin