4º Festival do Pano de Prato começa nesta sexta-feira na Praça dos Imigrantes

É quase impossível não encontrar nas cozinhas aquele jogo de pano de prato com lindas mensagens ou pinturas perfeitas protegendo um alimento ou embelezando o espaço. Por isto a Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultural e Turismo (Sectur) realiza nesta sexta-feira e sábado, 6 e 7 de outubro, o 4º Festival do Pano de Prato, na Praça dos Imigrantes, em Campo Grande.

Amanhã a abertura ocorrerá às 9 horas e no sábado o festival terá início às 8 horas. O intuito dos organizadores do festival é destacar a importância da arte e divulgar a criação de um dos itens mais comuns dos lares brasileiros.

Mais de 400 peças elaboradas com acabamento em crochê, pinturas, bordados e outras técnicas estarão expostas durante os dois dias de evento. Os panos estarão à venda e ainda terá oficinas de trabalhos manuais e atrações culturais.

A Praça dos Imigrantes é referência em artesanato regional e está localizada na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 26 de Agosto.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-9975

