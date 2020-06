4ª Semana Nacional de Arquivos será realizada com transmissões ao vivo pelas plataformas digitais da Sectur

. É também integrante de uma programação internacional estabelecida pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA). - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo, participa da 4ª Semana Nacional de Arquivos que será realizada de 8 a 12 de junho de 2020. O tema desta edição é “Empoderando a sociedade do conhecimento”.

O Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca) participa da conferência online de abertura com o tema “Gestão de Arquivos no século XXI: acesso da sociedade ao conhecimento”, que será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Sectur, assim como da sala virtual: prática integradora com acadêmicos de mestrado e doutorado da UCDB, e da exposição online “Campo Grande e sua história – passado e presente”, que será veiculada nos canais da Sectur.

A Semana Nacional de Arquivos é um evento nacional idealizado pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa Rui Barbosa, e ocorre em alusão ao Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho. É também integrante de uma programação internacional estabelecida pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA).

A realização e execução são do Arquivo Histórico de Campo Grande e do Arquivo Público Estadual de MS, e conta com a parceria e participação do Museu da Imagem e do Som – MIS; Superintendência de Gestão Documental/SAD; Câmara Municipal de Campo Grande; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e SBT/MS.

Serviço – As redes sociais da Sectur são o Instagram (@secturcg) e o Facebook disponível para acesso pelo link https://www.facebook.com/SECTURCG. Mais informações pelos canais informados anteriormente ou pelo telefone 4042-1313.