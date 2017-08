35 mil pessoas se reúnem na 14 de Julho para celebrar os 118 anos de Campo Grande

A Rua 14 de Julho recebeu cerca de 35 mil pessoas neste sábado, dia 26 de agosto, para assistir o tradicional Desfile Cívico que homenageia o aniversário de Campo Grande. E, no dia em que a Capital completa 118 anos, o sentimento que toma conta dos campo-grandenses é de ‘renascimento’.

“A sensação é de que a cidade está nascendo de novo. Depois do abandono nos últimos anos a gente tem que vir aqui comemorar esse aniversário né! Vamos celebrar um tempo de renovação e esperança pra quem mora aqui. Estávamos precisando”, disse o militar aposentado Cornélio Arantes, de 59 anos, que todos os anos comparece ao desfile acompanhado da esposa.

A dona de casa Maria Aparecida Araujo, de 46 anos, disse que saiu bem cedo do Bairro Campo Novo junto com a filha e as netas para apresentar o desfile cívico para elas. “Eu adoro assistir o desfile da cidade, mas das vezes que vim foram sem elas. Há dois anos eu deixei de prestigiar, mas hoje fiz questão. Estamos torcendo por Campo Grande e é importante demonstrar isso aqui, nas ruas. O sentimento que temos é de que as coisas estão voltando ao normal e é motivo para comemorar”, ressaltou.

A juventude também marcou presença no desfile. A estudante Andressa Souza, de 18 anos, disse que sempre quis assistir ao desfile, mas que pela primeira vez teve a iniciativa de sair de casa para ir até o local. “Esse ano a vontade foi maior. Eu amo a minha cidade e quero participar desse momento”. O jovem Matheus Castelo, de 15 anos, também disse que foi a primeira vez comparece. “Esse ano me deu vontade de ver como era essa festa e aí chamei meus amigos e todo mundo animou”.

O prefeito Marquinhos Trad destacou essa vibração positiva das milhares de pessoas que prestigiaram o evento e que levaram consigo um semblante de alegria “que há muito tempo não se via no rosto dos campo-grandenses”, observou. O chefe do Executivo Municipal celebrou o momento de unidade o qual o desfile promove. “As pessoas acordaram cedo e, com uma alegria contagiante se prepararam para desfilar, ou apenas assistir ao desfile. Aqui estão reunidas todas as etnias e raças. As mais diferentes ideologias. Tudo isso faz dessa passarela um lugar de unidade. Uma alegria que há muito tempo não se via”, reconheceu.

O prefeito estava acompanhado da primeira-dama Tatiana Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes, do governador Reinaldo Azambuja, de seu secretariado e demais autoridades, que junto com as 35 mil pessoas espalhadas ao longo da rua puderam conferir as 69 entidades que passaram pela 14 de Julho. A via se transformou numa verdadeira passarela de associação de moradores, clubes, federações, escolas, bandas municipais e também de cidades do interior de Mato Grosso do Sul que decidiram parabenizar a Capital morena. Cerca de doze mil integrantes abrilhantaram o desfile.

Educação presente

A Rede Municipal de Educação – Reme também participou do desfile levando 700 alunos , que representaram as 97 escolas e os 100 Ceinfs (Centros de Educação Infantil).

Ao todo, oito escolas desfilaram acompanhadas por fanfarras e grupos de alunos. Crianças de sete Ceinfs levaram para a rua o tema ‘Contos de Fadas”. Vestidos como personagens de histórias infantis, 100 alunos encantaram o público que prestigiou o evento.

As equipes da Semed também marcaram presença, destacando os principais projetos desenvolvidos pela Rede Municipal.

Alvorada Festiva

Antes do desfile, seguindo a tradição do aniversário de Campo Grande, aconteceu a Alvorada Festiva na Esplanada Ferroviária, momento em que o prefeito e sua equipe, com a presença de autoridades, celebram as primeiras horas do aniversário da Capital com orações, que na ocasião foram ministradas pelo Pastor Serginho e o Padre Carlos Alberto.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha, fez questão de exaltar o momento, agradecendo o chefe do Executivo pela retomada deste ato que, segundo o parlamentar, já faz parte da rotina da cidade.

“É uma felicidade presenciar esse momento e aqui quero agradecer o prefeito por retomar a Alvorada. Infelizmente nos últimos anos isso foi desrespeitado. Foram quatro anos em que nos tiraram esse momento de civismo, que se confunde com a história da nossa cidade. Aqui podemos sentir o perfume do desenvolvimento, representado pela harmonia e união dos poderes, que vai trazer de volta a Campo Grande que todos amamos”, rememorou o vereador.

A Alvorada Festiva contou com a presença da primeira-dama Tatiana Trad; vice-prefeita Adriane Lopes; dos vereadores Otávio Trad, Wilson Sami, Ademir Santana, Papi, Francisco Veterinário, Valdir Gomes e Pastor Jeremias; do deputado estadual Lídio Lopes; deputado federal Luiz Henrique Mandetta; do ex-prefeito da Capital Nelson Trad Filho; dos secretários e diretores e chefes das autarquias públicas municipais.

Já o palanque de autoridades montada na Rua 14 de Julho para o desfile cívico recebeu, além do prefeito e do governador, as seguintes autoridades: Tatiana Trad, primeira-dama de Campo Grande e presidente do comitê gestor do FAC; vice-prefeita Adriane Lopes; primeira-dama de Mato Grosso do Sul Fátima Azambuja; a trineta do fundador de Campo Grande Professora Maria Garcia; o chefe de gabinete do prefeito Alex Gonçalves e os secretários Marcelo Vilela, Nilde Brun, Ilza Mateus, José Mário Antunes da Silva, Valério Azambuja, Pedro Pedrossian Neto, Maria das Graças Macedo, Rudi Fiorese.

Também os subsecretários Carla Stephanini e Maicon Nogueira; diretor-presidente da Agetec Paulo Fernando Garcia Cardoso; diretora-presidente do IMPCG Camilla Nascimento; diretor-presidente da Agetran Janine de Lima Bruno; diretora-presidente da Planurb Berenice Jacob; Procurador-Geral do Município Alexandre Ávalo; diretor-presidente da Funsat Cleiton Freitas; diretor-presidente da Funesp Rodrigo Terra; subprefeito de Anhanduí Ernesto Francisco dos Santos; Comandante da Guarda Civil Municipal Anderson Gonzaga.

E, também, a secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amendola da Mota; Reitor da UFMS Marcelo Turine; Comandante da 9ª Região Militar, General de Brigada Carlos Henrique Teche; Coronel Aviador Daniel Cavalcante de Mendonça; Coronel Rudinei Ribera Cebalos, chefe do Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros; Comandante do Colégio Militar de Campo Grande, Coronel Aluísio Pires Ribeiro Filho; Senador Pedro Chaves; Senador Waldemir Moka; Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta; deputado estadual Lídio Lopes; Tenente Coronel Newton, chefe do Grupamento de Apoio de Campo Grande; Inspetor da Polícia Federal Augusmar Vieira Melo.

Além dos vereadores de Campo Grande Delegado Wellington, João Rocha, Willian Maksoud, Pastor Jeremias, Papy, Francisco Veterinário, Otávio Trad, Valdir Gomes, João César Matogrosso, Betinho, Ademir Santana, Enfermeira Cida, Eduardo Romero, Lucas de Lima, Junior Longo, Ayrton Araújo, Gilmar da Cruz e Vinícius Siqueira.

