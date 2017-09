29º Noite da Poesia traz Viviane Mosé com palestra “A poesia como forma de afirmação da vida” nesta sexta

Esta sexta-feira (15) será o grande dia. Logo mais, a partir das 19h30, poetas e poetisas do Brasil inteiro estarão no Teatro Dom Bosco para participar da 29º Noite da Poesia, em Campo Grande. Viviané Mosé, filósofa capixabada, poetisa, escritora e comentarista, ministrará palestra com o tema “A poesia como forma de afirmação da vida”. Mosé também lançará os livros “Frio” e “Calor”. A entrada para o evento é gratuita.

Este ano, o evento homenageará o poeta Ferreira Gullar, falecido em dezembro do ano passado. Poetas, inclusive, irão declamar obras de Gullar.

Além de anunciar a premiação dos poemas inscritos para a 29ª Noite da Poesia, haverá premiação dos três melhores em dinheiro. Foram mais de 200 poemas inscritos no concurso.

Na programação do evento também estão incluídas apresentações do Núcleo Teatral “Jair Damasceno” e do grupo musical “Terças das Quintas”, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A organização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a União Brasileira de Escritores (UBE-MS) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

