29ª Noite da Poesia reunirá poetas de todo o Brasil na próxima sexta em Campo Grande

Na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, Campo Grande se tornará o palco da poesia. Poetas e poetisas do Brasil inteiro estarão na Capital para participar e prestigiar a 29ª Noite da Poesia, a partir das 19h30, no Teatro Dom Bosco. O evento é gratuito e será aberto ao público.

A organização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a União Brasileira de Escritores (UBE-MS) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Durante o evento ainda serão conhecidos os 10 melhores poemas eleitos pelo concurso, que recebeu mais de 200 inscrições. Como este ano a Noite da Poesia homenageará o poeta Ferreira Gullar, falecido em dezembro do ano passado. Sete poetas vão declamar as obras de Gullar.

Haverá ainda palestra com a renomada poetisa, filósofa e comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes (Rede Globo), Viviane Mosé.

Concurso 29ª Noite da Poesia

O objetivo da seleção foi estimular o aperfeiçoamento da produção literária no segmento poesia. Puderam se inscrever gratuitamente do concurso pessoas de qualquer idade, sendo brasileiro nato/naturalizado ou estrangeiro residente no país.

De acordo com o regulamento, os trabalhos devem ser inéditos. Poemas já publicados em jornais, revista, livros, internet e outros meios serão desclassificados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-3230

