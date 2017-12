Começa hoje o 28° Fegams em São Gabriel do Oeste

o 28º Festival Sul-mato-grossense de Folclore e Tradição Gaúcha (Fegams) com o tema “Gaúchos e Sul-mato-grossenses: duas culturas, um só chão!”. - divulgação

O Movimento Tradicionalista Gaúcho do Mato Grosso do Sul (MTG-MS) e o CTG Chama Crioula realizam de 15 a 17 de dezembro, em São Gabriel do Oeste, o 28º Festival Sul-mato-grossense de Folclore e Tradição Gaúcha (Fegams) com o tema “Gaúchos e Sul-mato-grossenses: duas culturas, um só chão!”.

“Chegamos a vigésima oitava edição do Festival e apesar das dificuldades vivenciaremos um grande momento para o desenvolvimento artístico e cultural da tradição gaúcha no nosso Estado, onde reuniremos a maior concentração de tradicionalistas”, destaca Natal José Marchioro, Presidente do MTG-MS gestão 2015-2017.

Durante a Solenidade de Abertura, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 19h30, acontecerá a cerimônia de Posse da nova Diretoria do MTG-MS para o mandato 2017-2019. Natal José Marchioro transmitirá o cargo ao tradicionalista Agadir Mossman.

Conforme a comissão organizadora do Fegams foram realizadas aproximadamente 600 inscrições dos integrantes oriundos de nove Centros de Tradições Gaúchas do Mato Grosso do Sul. “Faremos uma grande integração entre os integrantes dos CTG’s participantes e teremos a oportunidade de conhecer o trabalho cultural realizado nesses Centros de Tradições Gaúchas. Convidamos a população a prestigiar nosso evento”, coloca Agadir Mossman, tradicionalista que assumirá a presidência do MTG-MS nos próximos dois anos.

Os inscritos do Fegams participarão das disputas nas modalidades artísticas (poesia, causo, declamação, música, danças, etc) e esportivas (bocha, bolão, tava e truco), divididos nas categorias mirim, juvenil, adulto, xiru e veterano.

O 28º Fegams é uma realização do MTG-MS e CTG Chama Crioula com o apoio da CBTG, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de São Gabriel do Oeste. O festival é aberto ao público e a entrada para as apresentações artístico-culturais é franca.