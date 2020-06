18º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande acontece por meio de live no dia 13 de junho

O espaço em que será transmitida a live estará decorado na temática junina para agregar ainda mais conteúdo! - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), inovou neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, não deixando a tradicional festa junina do 18º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande passar em branco. Em um novo formato, digital, a Sectur comemora a festividade com uma live em seu canal do YouTube (secturcg) no dia 13 de junho, às 19h30 – dia do padroeiro de Campo Grande.

O secretário Max Freitas explica que por conta da pandemia foi necessária a reinvenção do formato e adaptação. Quem se apresenta são as duplas Max e Gabriel e Fred e Vitor.

A população poderá fazer sua doação de alimentos não perecíveis por meio de um QR Code que será direcionado a um WhatsApp e todos os produtos serão encaminhados posteriormente aos artistas de Campo Grande.

Max e Gabriel são sul-mato-grossenses e defendem suas raízes nas composições que costumam reproduzir em shows. O repertório eclético da dupla vai de Milionário e José Rico à Jorge e Mateus. Fred e Vitor tocam um sertanejo que vai do modão mais rústico ao mais romântico, além de apresentarem músicas autorais, como a “Pés descalços”.

O espaço em que será transmitida a live estará decorado na temática junina para agregar ainda mais conteúdo!

A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), do Governo do Estado e de sua Fundação de Cultura.