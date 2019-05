17ª Semana Nacional de Museus tem lançamento regional amanhã, em Campo Grande

WhatsApp Image 2019-05-13 at 15.17.28

No período de 13 a 19 de maio acontece em todo o Brasil a 17ª Semana Nacional de Museus, evento promovido pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, reunindo 1.114 instituições, com mais de 3 mil atividades agendadas. Esse evento é realizado em Mato Grosso do Sul com a parceria de Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Prefeitura de Campo Grande.

A abertura oficial da17ª Semana Nacional de Museus acontece amanhã, 14 de maio, às 19h, na Plataforma Cultural. É nesta ocasião, também, que ocorre o lançamento da Cartilha “Conceitos de Patrimônio Cultural Campo Grande-MS” e do vídeo-documentário “Imagens para a História”, que conta a história de Campo Grande por meio de seus edifícios, espaços públicos e bens tombados. Esse material é fruto de uma ação compensatória do Ministério Público à empresa Drogasil pela demolição do imóvel conhecido como “Vai ou Racha”.

Para a Secretária Melissa Tamaciro, responsável pela Sectur, a divulgação deste material fortalece as ações relacionadas à Educação Patrimonial. “É interessante para que estudantes, comerciantes, empresários e a população em geral valorizem o Patrimônio como elemento de cultura, exploração de potencial turístico e incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade”, pontua ela.

Para o lançamento municipal acontece também a apresentação musical do Grupo Aves Pantaneiras, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e a instalação artística “A Arte Transforma”, organizada pelo professor Roberto Figueiredo.

Instituições da Sectur inscritas

Mato Grosso do Sul possui 65 instituições museais inscritas no Sistema Estadual de Museus, sendo que 30 delas participam da Semana. Além de Campo Grande, acontecem atividades também nos municípios de Caarapó, Corumbá, Coxim, Maracaju, Nova Andradina e Porto Murtinho.

O Museu José Antônio Pereira (JAP), localizado no Jardim Monte Alegre, foi a sede da Fazenda Bálsamo, de Antônio Luiz, filho de José Antônio Pereira, fundador da cidade. É um lugar emblemático por conservar a imagem do nascimento da Capital e mostrar aos visitantes cenários e objetos da época. Por conta disso, recebe também programação na Semana dos Museus no dia 17 de maio, às 14h.

A Sectur registrou no ano passado, no Museu José Antônio Pereira, a visita de 5 mil pessoas, sendo turistas de 30 municípios do interior, além de visitantes vindos de praticamente todos os estados brasileiros, principalmente de Minas Gerais, por conta de José Antônio ter origem mineira. Isso sem contar visitas de mais de 13 países da América Latina e Europa.

A 17ª Semana Nacional de Museus conta com atividades culturais no Memorial da Cultura Indígena, no dia 16 de maio, às 14h. A Plataforma Cultural fica na Avenida Calógeras, 3015.