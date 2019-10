13ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais de MS e Festival MS in Concert, trazem a arte da palavra para o palco

Festival MS in concert 2019, reuni em Campo Grande significativo número de escolas participantes, a maioria procedentes de cidades do interior do estado - Foto: Divulgação

Com a temática, “A arte em poesia: poetas brasileiros”, a 13ª Mostra Cultural de MS e Festival MS in concert, prometem uma viagem ao universo da arte e do lirismo, através da poesia. Os eventos acontecerão simultaneamente nos dias 07, 08 e 09 de outubro, das 7h30 às 11h, das 13h30 às 17h e das 18 às 22h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo em Campo Grande.

A Mostra é um projeto que possibilita a extensão das atividades educativas que são realizadas durante o ano letivo dentro das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), e tem como foco, o desenvolvimento sistemático da pesquisa, fundamentada e norteada pelo tema proposto.

Ao tratar do tema da poesia, a equipe do NUAC, propôs uma reflexão acerca da arte da palavra, bem como suas formas e movimentos estéticos presentes na nossa literatura, resultando num trabalho de pesquisa aprofundado, possibilitando a ampliação do conhecimento artístico-literário.

Emmanuel Marinho

As coreografias e interpretações levarão em conta todas as maneiras de entendimento e expressões da poesia brasileira considerando sobretudo os poetas de MS e do Brasil. Para essa edição, foi reservado uma participação especial do poeta e escritor douradense Emmanuel Marinho.

O poeta, é uma das mais expressivas vozes da poesia de MS, e promete um encontro marcado pela riqueza dos seus poemas e a notável expressão da sua interpretação teatral.

A Mostra visa também possibilitar que os nossos estudantes e professores tenham um contato direto com o artista, que inclusive é constantemente tema em vestibulares. Portanto, esse seria mais um momento de aprendizado onde o conhecimento perpassa os muros escolares e promove um encontro entre a arte, seus criadores e expectadores.