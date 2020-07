Vítimas da covid-19 serão lembradas em celebração no Cristo Redentor

As vítimas da covid-19 serão lembradas, hoje (1º), durante a celebração de uma missa, às 19h, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro - (Foto: Agencia Brasil)

As vítimas da covid-19 serão lembradas, hoje (1º), durante a celebração de uma missa, às 19h, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A organização é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Cáritas Brasileira, com apoio do Verificado, iniciativa da Organização das Nações Unidas para combate à desinformação.

Com o tema é Para Cada Vida, a celebração, que será transmitida ao vivo no canal da CNBB no YouTube, terá mensagens de solidariedade às famílias que tiveram perdas causadas pela pandemia, de gratidão aos profissionais da saúde, trabalhadores e voluntários anônimos que estão atuando no combate à doença, e, ainda, de esperança a todos os brasileiros, informou a CNBB.

“Com a celebração, a CNBB, a Cáritas Brasileira e o Verificado têm o objetivo de proporcionar uma homenagem para cada vida, além de humanizar este momento crítico pelo qual o mundo está passando, dando luz às vidas perdidas, que tendem a serem apenas estatísticas devido ao alto número de óbitos diários”, disse a organização do evento.

A missa terá uma bênção do papa Francisco, com o desejo da chegada de dias melhores, e do presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo. A celebração será do arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta.

O cardeal destacou a escolha da Arquidiocese do Rio de Janeiro para ser o lugar de manifestar a solidariedade e oração por aqueles que faleceram com essa pandemia. “Justamente nesse altar, que é o Cristo Redentor, queremos colocar todas as pessoas do mundo inteiro que partiram, para que sejam recebidas na casa do Pai. E rezar pelos seus familiares para que consolados prossigamos na procura do bem e da paz.”

Após a missa haverá projeção de imagens no Cristo Redentor. O encerramento será com um show da cantora Alcione, que terá como mestre de cerimônia a atriz Cris Vianna.

O projeto Verificado divulga nos canais de comunicação informações confirmadas e transmitidas pela ONU sobre os temas de ciência, solidariedade e soluções, com o intiuto de combater “a infodemia de desinformações” em meio à pandemia mundial. O projeto conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo, e com o apoio de articulação do Nexus, movimento global que facilita espaços de encontro entre as novas gerações de filantropos, empreendedores sociais e investidores de impacto.

A Cáritas Brasileira, um organismo da CNBB, está organizada em uma rede com 187 entidades-membro e 12 regionais.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reúne os bispos católicos do país.