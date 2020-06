Viseiras "face shields" chegam ao comércio de Campo Grande e podem custar até R$ 50

A recomendação é que a população também adote o uso de máscaras como forma de precaução - (Foto: SENAI/DIVULGAÇÃO/JC)

Chegou nos comércios de Campo Grande na última semana as viseiras de acetato, mais conhecidas como “face shields”. As barreiras são muito usadas na China e por profissionais da saúde, que ajudam a barrar as gotículas de saliva. O preço do produto varia de R$ 20 à R$ 50, dependendo do material na Capital.

O modelo de proteção feito de plástico funciona como uma espécie de visor transparente para o rosto. Especialistas reforçam que o dispositivo é um complemento a mais aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A comercialização dos produtos ainda não ultrapassou as vendas das máscaras de tecido que tem o seu uso mais eficaz contra o coronavírus.

"Por funcionar como uma barreira, (o dispositivo de acrílico) ajuda na proteção para q ue as gotículas expelidas por pacientes não atinjam o rosto do profissional de saúde. As gotículas não chegarão na máscara nem nos óculos. Mas é preciso ressaltar que é um complemento de proteção extra em razão do vírus ser muito contagioso. A máscara e os óculos devem ser usados por baixo da viseira", explica Zilda de Castro Silveira, professora do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo (EESC-USP).

Além do uso correto de acessórios de prevenção ao novo coronavírus, especialistas também alertam para a importância de sempre ser feita a higienização ou lavagem correta de todos os itens, assim como descarte quando não é possível usá-los por mais de uma vez, como é o caso das máscaras cirúrgicas. Na hora de retirar do rosto qualquer item de proteção, procure retirar sempre pelos lados e nunca pela parte frontal. E não se esqueça, independentemente de qualquer acessório, a lavagem correta das mãos continua obrigatória.

A recomendação é que a população também adote o uso de máscaras como forma de precaução. O uso de viseira é indicado para profissionais da saúde.