Verba repassada de MPT e Justiça do Trabalho para municípios de MS ultrapassam R$ 1,4 milhão

Dourados, o epicentro do corona em MS também foi um dos municípios beneficiados - (Foto: Chico Ribeiro)

Mais de 1,4 milhão já foram revertido para o custeio de ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul. A quantia é destinada para hospitais, universidades, entes da federação, entidades sem fins lucrativos, entre outros – e possibilitam desde a aquisição de cestas básicas até a estruturação de laboratório de diagnóstico e pesquisa da Covid-19. As informações foram divulgadas ontem (3) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Essas verbas são garantidas por meio de condenações em ações civis públicas ou por multas aplicadas a empresas pelo descumprimento de acordos extrajudiciais.

Recentemente, o município de Paranaíba, a 370 km de Campo Grande, recebeu R$ 27 mil para aplicação na Santa Casa da cidade. Três Lagoas, a 330 km de Campo Grande, recebeu R$ 500 mil para iniciativas de controle da pandemia.

Dourados, o epicentro do corona em MS também foi um dos municípios beneficiados. Recebeu mais de R$ 57 mil, que foram destinadas a compra de 2,5 mil máscaras de proteção facial para profissionais da saúde, smartphones que serão utilizados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica no plantão de testes da Covid-19 e de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

No país, as destinações do MPT e Justiça do Trabalho para o combate à Covid-19 ultrapassam R$ 249 milhões e subvencionam todas as unidades federadas.