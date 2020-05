Venezuelana de 27 anos morre de coronavírus em Dourados

Larissa Silva com informações da SES

A mulher venezuelana deixa marido e três filhos, todos moradores em Dourados - Foto: CNS/Reuters/Flavio Lo Scalzo

Uma mulher de 27 anos, venezuelana, mas que morava em Dourados, morreu na manhã desta sexta-feira (29) vítima do coronavírus. Com isso, o Estado contabiliza 19 vítimas fatais da doença.

Segundo o Dourados News, a mulher venezuelana deixa marido e três filhos, todos moradores em Dourados. A família morava na cidade há um ano e oito meses. Ela foi internada no dia 27 de maio deste ano no Hospital Universitário em Dourados e faleceu hoje. A paciente foi diagnosticada com coronavírus nesta quinta-feira (28) através de teste rápido.

Ainda não há informações sobre comorbidades que poderiam ter contribuído com as causas do óbito. O corpo da vítima está sendo encaminhado para procedimentos de sepultamento.

Essa é a primeira morte registrada na cidade. O primeiro caso foi de um homem que faleceu em Tocantins, mas notificado na cidade.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 6 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), dois em dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 1.356 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.