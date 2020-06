Uso de máscaras em locais públicos pode se tornar obrigatório, diz Ministério Público Estadual

A decisão de solicitar a medida foi por meio do descumprimento do isolamento social - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o aumento dos casos do novo coronavírus no Estado, o Ministério Público de MS (MPMS) fez a recomendação para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para que implementasse o uso obrigatório de máscara respiratória facil em locais públicos. A Secretaria tem até 10 dias para responder se aceita a orientação.

No documento, o MPMS orienta que a população use o item de proteção em passeios públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, sem prejuízo das recomendações de isolamento social, etiqueta respiratória e higienização das mãos e das demais recomendações expedidas pelas autoridades sanitária.

A decisão de solicitar a medida foi por meio do descumprimento do isolamento social. Conforme o último boletim divulgado ontem (9), apenas 35,05% da população sul-mato-grossense ficou em casa. Campo Grande foi a segunda capital com a menor taxa de isolamento, com índice somente de 33,80% de isolamento até 8/6/2020.

A promotora de Justiça Filomena Aparecida Depólito Fluminhan

"A flexibilização das atividades sociais e comerciais sem a adoção de medidas para mitigar a transmissão do vírus está contribuindo no aumento de casos. Neste sentido, o uso de máscaras de proteção facial constitui-se como medida importante de proteção para prevenir a infecção pelo Sars-Cov2, que, aliás, atualmente foi alçada à importante política pública de enfrentamento à Covid-19 pelo Ministério da Saúde, conforme a Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS", explica a promotora de Justiça Filomena Aparecida Depólito Fluminhan, titular da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública.