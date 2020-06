Universidade de MS colabora no monitoramento dos casos confirmados de covid-19

Sala disponibilizada pela UFGD para monitoramento remoto dos casos confirmados de covid-19 em Dourados - Foto: Divulgação

Uma ação conjunta entre a Chefia de Gabinete da UFGD, a Unidade de Suporte à Urgência (USU-UFGD) e a Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (COIN-UFGD) resultou na disponibilização de uma equipe de enfermeiros da USU e de uma sala equipada com computadores, telefone e Internet na Unidade 1, para colaborar com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Dourados, no monitoramento remoto dos casos confirmados de covid-19 na cidade.

Os enfermeiros da USU irão acompanhar, por meio de contato telefônico, as pessoas que estão em isolamento domiciliar, diagnosticadas com o novo coronavírus, pedirão informações sobre as condições de saúde e transmitirão as orientações técnicas necessárias. Iniciado em 2 de junho, esse serviço é realizado das 7h às 12h e das 16h às 21h. No entanto, o local está 24h à disposição para o trabalho da vigilância epidemiológica.

Além disso, na tentativa de desacelerar a disseminação, a USU também entrou na equipe que faz as visitas técnicas nas empresas para orientação sobre medidas preventivas e de barreira sanitária.



A Universidade iniciou esses trabalhos a pedido do Ministério Público Federal e o monitoramento remoto atua no fluxo profissional de saúde-paciente, ao contrário do Disk Covid-19 que já é realizado pela Prefeitura de Dourados e recebe as dúvidas da população, pelos números (67) 98468-8386 e (67) 98468-8259.