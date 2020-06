Unimed compartilha experiências de combate à Covid-19 com profissionais da saúde de Naviraí e Ponta Porã

A equipe multidisciplinar da Unimed Campo Grande foi a responsável por ministrar oficinas teórico-práticas - (Foto: Divulgação)

Com a pandemia da Covid-19, a Unimed tem intensificado ainda mais a premissa de cuidar das pessoas. Por isso, no último final de semana, nos dias 19, 20 e 21, a convite da Secretaria Estadual de Saúde, a cooperativa médica levou para Naviraí e Ponta Porã uma ação humanitária de enfrentamento ao novo vírus.

Voltada para médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, a equipe multidisciplinar altamente capacitada da Unimed Campo Grande foi a responsável por ministrar oficinas teórico-práticas com ênfase a condutas clínicas e epidemiológicas relacionadas ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com o novo coronavírus, e também relacionados à biossegurança dos trabalhadores em saúde, fator muito importante nesse momento de pandemia da doença.

A ação aconteceu primeiro na cidade de Naviraí, na sexta à noite, e no sábado, nos períodos da manhã e tarde. No domingo (21), foi a vez de Ponta Porã, também durante toda a manhã e tarde.

De acordo com o enfermeiro da Qualidade Hospitalar da Unimed CG, Dennis Pereira Júnior, cerca de 100 profissionais participaram da ação durante os três dias, e um dos pontos que mais chamou a atenção no treinamento, além da troca de experiências, foi a orientação fornecida pela equipe sobre a correta paramentação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e desparamentação, que garantem a segurança dos profissionais de saúde que cuidam dos pacientes contaminados com a Covid-19. “Percebemos que esse foi um dos pontos de maior dúvida dos profissionais que ali estavam, então mostramos tudo de maneira bem prática e clara, visto que esse é um fator de suma importância para proteger esses profissionais do risco de contaminação”, explicou.

Presidente da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa, destacou que ações como essa têm sido muito importantes, pois, apesar de breves, as consistentes experiências vividas pelas equipes da Unimed CG desde que a doença foi declarada pandemia tem possibilitado o compartilhamento de conhecimento com outros profissionais.

“Nosso hospital apresentou internação de pacientes portadores de Covid-19 desde as primeiras semanas em que os casos apareceram no Estado. Com isso, nos antecipamos e adequamos diversos protocolos de biossegurança, assim como protocolos clínicos de atendimento, tanto a nível hospitalar, do leito clínico, quanto no leito hospitalar de terapia intensiva, e esses conhecimentos adquiridos são importantes para essas comunidades, onde o vírus chegou a posteriori e está causando maior dificuldade para os profissionais de saúde”, pontuou.

Esta foi a segunda vez que a cooperativa médica esteve em cidades do interior de Mato Grosso do Sul para compartilhar conhecimento e experiências acerca da Covid-19. A primeira ação voluntária de enfrentamento à doença aconteceu nos dias 27 e 28 de maio, nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim, quando contou também com a participação de profissionais de saúde de Bonito.