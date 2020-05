Unimed CG e secretarias de saúde levam oficinas de enfrentamento à Covid-19 para Guia Lopes da Laguna e Jardim

Voltada para médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, a ação terá início na quarta-feira à noite, em Jardim - DIVULGAÇÃO

A Unimed Campo Grande, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde de Guia Lopes da Laguna e Jardim, promoverá nos dias 27 e 28 de maio (próxima quarta e quinta-feira), uma ação voluntária como medida de enfrentamento à Covid-19.

Durante os dois dias serão realizadas oficinas teórico-práticas, dando ênfase a condutas clínicas e epidemiológicas relacionadas ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com o novo coronavírus, e também relacionados à segurança dos trabalhadores de saúde.

A equipe do Hospital Unimed Campo Grande que participará da ação será composta por diretor, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, socorrista do SOS Unimed e outros profissionais da saúde altamente capacitados no atendimento de pacientes.

“O objetivo dessa ação é, dentro das condições estruturais de cada um dos municípios participantes, construir conjuntamente um protocolo de atendimento e transferência de doentes, baseados em critérios técnicos e de segurança no momento de enfrentamento à Covid-19”, comentou o diretor de recursos próprios da cooperativa médica, Dr. João Ricardo Filgueiras Tognini.

Voltada para médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, a ação terá início na quarta-feira à noite, em Jardim. Já o segundo dia do evento será realizado nos municípios de Jardim e Guia Lopes da Laguna, onde também foram convidados a participar profissionais da saúde da cidade de Bonito.

Ações de enfrentamento

Desde que a Covid-19 foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Unimed Campo Grande implantou uma série de medidas com o intuito de preservar a segurança e oferecer a melhor assistência à saúde aos pacientes com sintomas e aqueles testados positivos para a doença.

Além das medidas adotadas dentro da sede e do hospital próprio, a cooperativa tem realizado ações externas que visam contribuir com o controle da contaminação da doença e com a prevenção da sociedade sul-mato-grossense.

Dentre as iniciativas estão a criação da Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas para atender pacientes com rinite, sinusite e outras infecções de ouvido e garganta, o Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, a suspensão de cirurgias eletivas, mantendo apenas as mais graves e de pacientes oncológicos, o Canal de Apoio ao Colaborador, ampliação do serviço de Psicologia Hospitalar, distribuição de máscaras de tecido para colaboradores, clientes empresariais, entidades filantrópicas e para clientes que chegam às recepções da sede e do hospital sem estarem utilizando o item de segurança, transmissões ao vivo, abordando temas variados ligados à Covid-19 e aulas de yoga online para quem frequentava as aulas ministradas no Parque dos Poderes, temporariamente suspensas.