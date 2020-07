Unimed CG ampliou leitos para Covid-19 mas adverte que capacidade é limitada

Unimed Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Unimed Campo Grande enviará diariamente, às 16h30, começando nesta terça-feira, dia 07 de julho, um boletim com o número de pacientes com a Covid-19 em atendimento no Hospital Unimed Campo Grande.

A Unimed Campo Grande preparou-se para receber internações e atendimentos no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, ampliou o número de leitos para casos da Covid-19, inclusive de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para o atendimento de pacientes com a doença.

Mas, a operadora adverte que essas providências não garantem o atendimento a todos os pacientes, se os casos continuarem aumentando no ritmo atual, sobretudo porque um grande número de pessoas ignora as recomendações básicas de proteção, acessíveis a todos, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.

Estas medidas de proteção são inquestionáveis e adotadas mundialmente, sendo essenciais para reduzir a exposição aos riscos, reduzindo a pressão sobre o sistema médico hospitalar.

A Unimed CG capacitou toda a sua equipe hospitalar para oferecer a assistência necessária aos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, porém esta é uma doença nova, que demanda protocolos de segurança complexos, como a desinfecção dos ambientes ao fim de cada atendimento, limite de pessoas em um mesmo ambiente e outros cuidados que retardam o atendimento no Pronto Atendimento Médico.

Para evitar a espera e o risco de contaminação, a Unimed CG orienta os beneficiários que apresentarem sintomas respiratórios a procurarem via telefone a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid) para tirar dúvidas e receber esclarecimentos corretos de como proceder.

Os telefones são: (67) 3389-2480 e pelos números de WhatsApp (67) 99675-0401, (67) 99865-0838, (67) 99626-1889 e (67) 99672-9543, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.