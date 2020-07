Unimed Campo Grande divulga que já chegou no limite de leitos hospitalares

Unimed Campo Grande - (Foto: Reprodução)

Com o aumento de casos confirmados e internações, os leitos nos hospitais da Capital estão ficando cada vez mas escassos. Na tarde de hoje (21), a Unimed Campo Grande comunicou que o limite de leitos no hospital já chegou. Segundo o presidente Maurício Simões Corrêa, "não existe nenhuma novidade e tudo que está acontecendo agora, os números, a superlotação de pronto atendimentos dos hospitais, tudo era previsto e foi amplamente discutido e divulgado para toda sociedade.

"Aqui em Campo Grande ainda tivemos quatro meses para nos adaptar até a chegada desse momento de limite, e espanta, que mesmo com todo esse tempo para adequação e adaptação, ainda há pessoas negando a necessidade do cuidado individual pensando na coletividade. Assusta ver que há pessoas que não conseguem dimensionar o papel do indivíduo na coletividade", afirma.

Até o momento, 10 óbitos já foram registrados no hospital.