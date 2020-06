Único caso confirmado de Aquidauana já está recuperado e boletim da cidade está "zerado" novamente

Aquidauana não tem casos do coronavírus - (Foto: Reprodução)

O único caso confirmado de coronavírus em Aquidauana já está recuperado, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. O paciente, 59, já foi liberado do isolamento domiciliar.

As pessoas suspeitas de coronavírus e familiares, que tiveram contato com o paciente de 59 anos testaram todos negativo para coronavírus, conforme resultados liberados pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública). As pessoas negativados de Covid-19 estão liberados do isolamento domiciliar.

O boletim epidemiológico municipal está "zerado" novamente na escala de casos confirmados, ganha 1 em recuperados e alcança 92 casos descartados de Covid-19 em Aquidauana.