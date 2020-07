Três Lagoas tem curva crescente do coronavírus e MP emite alerta

Três Lagoas - (Foto: Reprodução)

Com 394 casos confirmados do coronavírus em Três Lagoas, a 330 km de Campo Grande, autoridades do Estado já ascenderam o alerta no município, no sentido de evidenciar a preocupante situação na cidade, que alcança desde a aceleração de pessoas infectadas até a escassez de anestésicos para manter os pacientes entubados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), fato que pode gerar aumento de mortes.

Em documento assinado na última sexta-feira (10), representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual recorrem a números para exemplificar a progressão de novos diagnósticos de Covid-19 no município. “Até 1º de junho, Três Lagoas tinha apenas 147 casos positivos de Covid-19, mas na primeira quinzena de junho tivemos mais 38 casos novos e na segunda quinzena de junho mais 104 casos novos... Só nos 10 primeiros dias de julho, já tivemos mais 96 casos novos e, ainda, faltam 5 dias para terminar a primeira quinzena de julho, demostrando que a doença cresce ainda mais”, destacam. Atualmente a cidade concentra sete mortes.

Em outro trecho da nota, eles apontam a dilatação do prazo para que os resultados dos testes RT-PCR enviados ao Laboratório de Campo Grande sejam concluídos: antes, demoravam 48 horas; agora, consomem em torno de sete dias. No último dia 10, havia 242 testes pendentes de resultado no laboratório. Outro fator que preocupa as instituições é a ausência de testagem periódica por RT-PCR dos profissionais de saúde, tanto do serviço público, quanto do privado.

O sinal vermelho foi acompanhado de uma radiografia das estruturas disponibilizadas à época pelo Poder Público para atender à microrregião que abrange outros quatro municípios além de Três Lagoas.