Três Lagoas libera decreto flexibilizando horário de vários segmentos da cidade

Três Lagoas - (Foto: Reprodução)

O decreto publicado hoje (22) pela prefeitura municipal de Três Lagoas, a 333 km de Campo Grande, flexibilizou medidas para evitar a proliferação do coronavírus. Entre as mudanças, a capacidade de lotação das igrejas será de 40%, mas ainda assim crianças, idosos, doentes crônicos e grávidas continuam proibidos nos templos religiosos. Os feirantes também foram beneficiados e a partir de hoje já vão poder colocar cadeiras para os clientes, sendo duas mesas com três cadeiras para cada barraca

Além das igrejas, esportes como futebol, vôlei, handebol e etc, serão liberdados desde que não tenha contatos físicos. As escolinhas de futebol da cidade vão voltar a funcionar com treinos funcionais para crianças acima de oito anos, respeitando sempre a distância entre os alunos.

Cursos técnicos, de línguas e informática também podem retornar com alvará de liberação da Vigilância Sanitária, para alunos com idade de 18 até 60 anos.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado na manhã de hoje, Três Lagoas está com 215 casos de covid-19, sendo a quarta cidade com maior número de casos.