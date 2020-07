Transportes coletivos nos fins de semanas vão funcionar apenas para funcionários de serviços essenciais

Vai ter restrição no transporte coletivo - (Foto: Jade Amorim)

Nos próximos dois fins de semana (18, 19 e 25, 26), o transporte coletivo de Campo Grande só vai atender passageiros que comprovem serem trabalhadores de serviços essenciais.

São considerados serviços essencias: assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, padarias e centros de abastecimento de alimentos. Também serviços de infraestrutura, como fornecimento de água, esgoto, limpeza urbana, energia elétrica, distribuição de gás, telefonia e internet; atividades relacionadas à cadeia de resíduos; postos de combustíveis e serviços de apoio em rodovias; atendimento médico veterinário; serviço de delivery e segurança particular.

Ainda no novo decreto, fica determinado que possam funcionar durante o fim de semana as atividades consideradas essenciais e os seguintes estabelecimentos, até o toque de recolher que inicia as 20 horas:

– Agências Bancárias com funcionamento exclusivo para o pagamento de benefícios em caráter de auxílio emergencial.

– Bancas em feiras e centros comerciais para a venda de produtos que se enquadrem nas atividades de açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros. Porém, não serão permitidos consumos no local. A decisão foi incluída no decreto de hoje (16).

Também ficam permitidas as ações assistenciais voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como programas sociais. E atividades que o processo produtivo não possa ser interrompido, devido algum dano irreparável das instalações ou equipamentos, como: Siderúrgicas e cadeias de produção de alumínios e cerâmicas.

O decreto reitera que serviços de deliveries poderão funcionar normalmente.