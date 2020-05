Coronavírus: Tradicionais "rodas de tereré" começam a desaparecer no interior de MS

O tereré é uma bebida que faz sucesso em MS - Foto: Divulgação

Mesmo em “lockdown” e sendo o município do interior com maior número de casos confirmados de coronavírus, Guia Lopes da Laguna, a 230 km de Campo Grande, continua com baixos índices quando o assunto é fazer a população ficar em casa. Com 118 casos confirmados, o prefeito da cidade, Jair Scapini (PSDB), alega que um dos motivos que causou o surto do vírus na cidade, foram as tradicionais "rodas de tereré".

“A cidade tem esse hábito de sair de casa e tomar tereré na casa de um familiar, de um amigo. Isso continua acontecendo, eles não acreditavam que algo sério estava acontecendo", afirma o prefeito ao portal A Crítica.

Mas de uns dias pra cá ele acrescenta que a população viu a seriedade do vírus e mesmo com os baixos índices do isolamento, não é mais comum ver grupos de pessoas reunidas pelas ruas da cidade. "Estamos tentando de todas as formas manter a população em casa. A Secretaria de Saúde vem fazendo campanhas de conscientização e estamos divulgando os números diariamente para ver se as pessoas se tocam o quão letal é a Covid-19", explica.

Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) nesta manhã (20), Guia Lopes ficou em 58º com 41,8% da população respeitando as medidas de isolamento do social. A cidade que registrou o melhor índice de MS, foi Laguna Caarapã com 53,2%. Pedro Gomes registrou a pior média com 27,8%. Os números são bem abaixo do indicado pela SES, que é de pelo menos 70%.

Por meio das redes sociais, o Scapini faz campanhas para que as pessoas deixem de consumir a bebida tipicamente regional. "O que está acontecendo em Guia Lopes é que o tereré está trazendo toda essa pandemia para nós", disse o prefeito do município. Em suas redes sociais, o prefeito tem publicado postagens nas quais pede para as pessoas não beberem o tereré.

"Na investigação que fizemos, a maioria dos funcionários que se contaminaram foi através do tereré. Eles tomaram com alguém que estava com o vírus. Então a recomendação minha, e do Ministério da Saúde, é que você não utilize o tereré com outras pessoas. Claro que isso é um hábito cultural nosso, então você cuide do seu tereré. Não divida com outras pessoas nesse momento, porque ele está sendo a fonte de contaminação de outras pessoas”, disse o secretário de Saúde de Guia Lopes, Marcelo Gonçalves.

Em Brasilândia, a doença se espalhou após um adolescente de 18 anos diagnosticado com Covid-19 ter furado a quarentena e ido para uma festa de família, no dia 1º de maio. Na ocasião, as pessoas fizeram uma roda de tereré. O resultado foi a morte da avó e um tio do jovem, ambos infectados pelo coronavírus.

"Dos 18 casos confirmados que temos, 13 são dessa mesma família ou de pessoas ligadas a elas, como colegas de trabalho que tiveram contato. Esse rapaz também fez rodas de tereré com amigos na cidade. Uns dias depois começamos a receber adolescentes desesperados porque participaram dessas roda", afirmou a secretária de Saúde de Brasilândia, Adeliza Maria Santos Abrami.

Bonito atualmente tem 17 casos confirmados e nenhum morto, porém o prefeito Odilson Arruda Soares tomou uma medida radical para evitar o aumento dos casos: multa de R$ 10 mil para quem insistir em formar se juntar para consumir a bebida.

"O tereré é uma maneira das pessoas se agruparem. É uma bomba que passa de mão em mão e não resta dúvida que esse é um caminho certo para propagação do vírus. Eu acho que a situação em Bonito está sob controle. A proibição é para prevenir qualquer avanço da doença", diz o prefeito.

Em Campo Grande, uma loja especiliazada nas vendas de erva e acessórios para tereré, informa que o movimento na procura do produto não caiu, mas que a demanda por copos individuais teve um aumento considerável. "Nossa loja nunca foi de ter aglomeração, então as pessoas entram, compram e saem. Com essa pandemia, percebemos um aumento na procura de pessoas comprando copos com bomba individuais. No ato da compra é muito comum que o cliente fale que agora não pode mais compartilhar a bebida, mas como é viciado em tereré compra um copinho para tomar sozinho. É tudo uma questão de adaptação", informa a funcionária a reportagem.

No boletim epidemiológico divulgado hoje (20) pelo SES, mais 52 exames positivos para coronavírus foram registrados nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no MS chega a 693. Foi registrado um óbito de moradora de Campo Grande, passando para 17 mortes por Covid-19.