Toque de recolher será prorrogado mais uma vez em Campo Grande

O confinamento domiciliar está em resolução desde o dia 25 de março - Foto: Divulgação

O Prefeito Marquinhos Trad anunciou, nesta quarta-feira (27), que o toque de recolher deve ser prorrogado até junho em Campo Grande.

A medida iria acabar no próximo domingo (31), mas continuará em atividade, funcionando no mesmo horário das 00h às 5h do dia seguinte, em todo o território do município.

"Vamos prorrogar e vai continuar das 00h às 5h da manhã. Caso ocorra um índice de crescimento de casos, vamos criar regras mais severas para o controle da Covid-19 em nossa cidade", explica o prefeito. O horário da medida restritiva já teve várias alterações, começou a valer das 22h às 5h, chegou a ser ampliado para o intervalo das 20h às 5h e depois teve o período reduzido.

Segundo os números divulgados pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social da Capital divulgado no mês passado, comparando o período de 21 de março a 21 de abril, quando foram registrados sete casos, a redução registrada foi de 46.2% em relação à março. Para homicídios culposos, foram quatro mortes decorrentes de acidentes de trânsito, representando queda de 60% considerando 19 de fevereiro deste ano ao dia 20 de março. Crimes de menor potencial ofensivo também apresentaram queda, como roubos -47.1% e furtos -37.9%.Durante a live em seu Facebook, o prefeito pontou que se os casos de coronavírus aumentarem na cidade, o horário do toque de recolher pode ser alterado. O confinamento domiciliar está em resolução desde o dia 25 de março.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD)

Durante a live, o prefeito também reforçou da entrega do "kit merenda" para famílias de maior vulnerabilidade. "Serão entregues para aproximadamente 30 mil famílias, 10 mil a mais do que na primeira etapa. O número de pessoas cadastradas no Bolsa Família aumentou consideravelmente", afirmou.

O decreto ainda deve ser publicado no Diário Oficial.