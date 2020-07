Testes rápidos da Covid-19 chegam em todas as unidades de saúde de Campo Grande

O médico é que vai decidir se o paciente se enquadra ou não para fazer o teste - (Foto: Denilson Secreta)

Todas as Unidades Básica de Saúde (UBSs) ou Unidades Básica de Saúde da Família (UBSFs) de Campo Grande já estão aplicando o teste rápido em pacientes desde a manhã desta segunda-feira (20). Os testes chegaram na semana passada.

O teste rápido que apresenta o resultado em até 20 minutos será feito nas pessoas que apresentarem os sintomas por pelo menos sete dias. O médico é quem vai determinar se o paciente atende os requisitos para fazer o teste que tem números limitados nas unidades de saúde.

A Secretária de Saúde de Campo Grande (SESAU) orienta que para não haver aglomerações nos postos de saúde, que a população procure pelos testes rápidos nos pontos de drive-thru em Campo Grande localizado no Drive-thru do Corpo de Bombeiros e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho e por demanda espontânea no Polo de Atendimento localizado no Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho.

Segundo o boletim epidemiologico divulgado hoje, o Estado tem 16.637 com 228 mortes. Campo Grande tem 6.216 casos confirmados, com mais 162 novos contaminados.