Taxa de isolamento social em MS cai e casos de Covid-19 crescem

A adesão ao isolamento social no Estado registrou baixos números - (Foto: Edemir Rodrigues)

Desde os primeiros casos da Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, o distanciamento social é apontado como a maior medida de prevenção para conter o avanço dela. Dessa forma, a recomendação de especialistas é clara: fique em casa quando puder e saia somente para atividades necessárias, como ir ao trabalho ou compras alimentícias. No entanto, mesmo com o alto número de contaminados e de óbitos, os índices de isolamento social em Mato Grosso do Sul passam a cair a cada dia.

Nessa segunda-feira (6), a última atualização do Boletim Coronavírus, divulgado diariamente pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, trouxe como 56,7% em Tacuru a mais alta porcentagem de distanciamento nas cidades do estado. Esses números não atingem a taxa recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 70%. Na cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, 9 casos foram confirmados até então. Se houvesse maior adesão das pessoas ao distanciamento e outras medidas de prevenção, a contenção do vírus seria mais fácil nesse local.

Dourados, que há um mês foi considerada o epicentro da doença no estado com 27 casos, conta hoje (7) com 3.095 contaminados em seus mais de 210 mil habitantes e 42,7% de índice de isolamento social. A capital, Campo Grande, soma 3.391 casos dentre 774 mil residentes, dos quais apenas 37,4% se distanciaram socialmente ontem. A pouca quantidade de leitos das UTIs em ambas as cidades preocupam os profissionais de saúde enquanto a proporção de pacientes sobe.

Serviços essenciais no Estado, que vão de garantia à saúde até a necessidade de informação, funcionam normalmente - e devem permanecer em constante funcionamento em tempos de pandemia, como aponta o Governo Federal. Estabelecimentos como academias, shoppings, bares e lojas comerciais, também operam normalmente desde abril em meio ao aumento de infectados e óbitos.

O site oficial Alerta Coronavírus confirma esta terça-feira 10.687 casos em MS e 128 óbitos pela doença. Os resultados obtidos são consolidados pelo Estados e transmitidos ao Ministério da Saúde.