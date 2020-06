SP tem novo recorde de óbitos por coronavírus em um único dia

Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo apresentou mais um recorde em óbitos por covid-19 registrados em um único dia - (Foto: Divulgação)

Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo apresentou mais um recorde em óbitos por covid-19 registrados em um único dia. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 340 novos óbitos por coronavírus, chegando agora ao total de 9.862 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.

Ontem, o estado havia registrado 334 novos óbitos, mas a secretaria estadual da Saúde havia creditado o alto número de ao fato de que, geralmente, os exames ficam represados nos finais de semana, quando laboratórios e órgãos públicos podem estar fechados, sendo só contabilizados nos dados de terça-feira. Mas de para , o número de novos óbitos voltou a crescer em cerca de 3,7%.

Apesar do novo recorde (10), o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo diz que o número está dentro do esperado. “Esses números que estamos observando estão dentro do que foi previsto por modelos matemáticos de semanas atrás”, disse Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. “Os números que estamos vendo estão dentro do que esperávamos. Essa elevação, que observamos todos os dias, é uma elevação pequena”, acrescentou.

Em todo o estado, já foram contabilizados 156.316 casos confirmados de coronavírus, com 29.616 curados (após receberem alta médica).

A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados ao tratamento de pessoas com coronavírus está em 69,1% no estado e em 76,7% na Grande São Paulo. O estado tem 4.953 pacientes internados em UTIs e há 8.123 internados em enfermarias.