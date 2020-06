SP tem mais de 140 mil casos confirmados de covid-19; mortes passam de 9 mil

Estado com maior número de casos e óbitos pelo novo coronavírus no País, São Paulo já tem mais de 140 mil casos confirmados da doença e mais de 9 mil mortes - Foto: Estadão Conteúdo

Estado com maior número de casos e óbitos pelo novo coronavírus no País, São Paulo já tem mais de 140 mil casos confirmados da doença e mais de 9 mil mortes. Balanço divulgado neste sábado, 6, pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que o número de casos é de 140.549, sendo 5.984 registrados nas últimas 24 horas. E de 9.058 mortes no total, 216 também registradas nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com o boletim, há registro de casos da doença em 555 das 645 cidades do Estado e 289 delas têm registro de um ou mais óbitos.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 73,4% na Grande São Paulo. E é de 63,5% no Estado.

O número de pacientes internados é de 12.821, sendo 8.002 em enfermaria e 4.819 em unidades de terapia intensiva.

Desde o dia 1º de junho, prefeitos começaram a implementar o Plano São Paulo, feito pelo gestão Doria e que permite a reabertura parcial da economia em algumas regiões.

O Estado ainda está nas fases 1, 2 e 3, que vão da permissão de funcionamento apenas de atividades essenciais à reabertura de alguns comércios, mas ainda com restrições de horário e capacidade.

A capital paulista, por exemplo, foi classificada na fase 2 e já permitiu a reabertura, ainda que parcial, de concessionárias e escritórios.