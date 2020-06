SP tem 123 mil casos e 8.276 óbitos por covid-19; casos podem subir até 2,4 vezes

No Brasil foram registrados 123.483 casos confirmados da doença e 8.276 óbitos - Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, atualizou os dados da pandemia do novo coronavírus e afirmou que, desde o início do surto, no Brasil foram registrados 123.483 casos confirmados da doença e 8.276 óbitos.

Segundo Germann entre ontem e hoje foram registrados 5.188 novos casos , um aumento de 4,4%, e 282 novos óbitos, um crescimento de 3,5%. Segundo Germann, o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 72,3% e na Região Metropolitana de São Paulo, de 84,7%. Ontem (2), as taxas divulgadas eram de 73,5% e de 83,5% respectivamente.

De acordo com o governador João Doria (PSDB), as medidas implementadas pelo Estado ajudaram a salvar 1 milhão de pessoas da contaminação e evitaram 70 mil óbitos.

Junho

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), afirmou que o governo projeta um aumento do número de casos confirmados da covid-19 para o mês de junho entre 1,7 e 2,4 vezes o valor registrado no início do período, em 1º de junho. De acordo com o vice-governador, a expectativa, porém, é um ritmo de crescimento da doença de 30% a 50% menor que no mês de maio.

Segundo Garcia, espera-se que ao final do mês, no dia 30 de junho, São Paulo tenha entre 190 mil e 165 mil casos confirmados do novo coronavírus. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o vice governador disse que "não há surpresa nos números que estão sendo anunciados todos os dias tanto para casos quanto para óbitos".