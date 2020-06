Sistema Penitenciário do MS é referência na prevenção ao Coronavírus

São fornecidas máscaras aos policiais penais, entre outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool 70 para higienização das mãos - Foto: Divulgação

Atitudes simples e o empenho dos servidores penitenciários tornaram Mato Grosso do Sul exemplo de atuação para outros Estados, no que diz respeito a prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Até agora, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) segue sem registros de casos confirmados da covid-19 entre custodiados que estão dentro de suas unidades.

Medidas como a suspensão de visitas presenciais e implantação de contatos virtuais por videoconferência; adoção de procedimentos para a higienização de produtos e objetos que entram nas unidades, com o uso de solução sanitizante e quarentena mínima de 24 horas antes da entrega aos internos; bem como a desinfecção regular de celas, corredores e demais espaços que compõem as estruturas prisionais foram as primeiras.

Além disso, também são fornecidas máscaras aos policiais penais, entre outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool 70 para higienização das mãos.

Num segundo momento servidores, advogados, oficiais de justiça, terceirizados ou autoridades, sem exceção, todos que chegam aos estabelecimentos penais no Estado, têm a temperatura aferida através de termômetro digital infravermelho, e até mesmo documentos são desinfectados através de estufas nas portarias, antes de ser recolhido para o interior dos presídios.

Na Penitenciária Estadual de Dourados, os cuidados têm sido redobrados, com todos os processos de desinfecção de materiais e espaços, além da aferição de temperatura já na entrada da unidade.

Em Três Lagoas foram construídos espaços físicos com barreiras de contenção e visores nas salas de triagem na portaria principal e salas de revista, e a higienização das solas de calçados também já é realidade no município, assim como em Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante.

Todo o trabalho é coordenado pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Saúde da Agepen, e contam com orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES).