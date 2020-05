Sistema drive thru já coletou quase três mil amostras para exames de covid-19 em MS

O sistema foi implantado inicialmente em Campo Grande, sendo ampliado posteriormente para Corumbá, Dourados e Três Lagoas - Foto: Divulgação

Desde que entrou em funcionamento em Mato Grosso do Sul no último dia 13 de abril, o Drive Thru Coronavírus já realizou 2.953 coletas de exames de diagnóstico da doença, em quatro municípios. Desse total, foi possível detectar 120 casos positivos. As amostras registraram 2.833 exames negativos, perfazendo 95,9% do total, enquanto os confirmados foram de 4,06%.

O serviço implantado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, foi implantado inicialmente em Campo Grande, sendo ampliado posteriormente para Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a implantar esse tipo de serviço, cujo objetivo é ampliar a testagem da população, como forma de subsidiar na definição de estratégias de combate à Covid-19.

“Logo no início da pandemia, o governador Reinaldo Azambuja nos deu todas as condições estruturais e de recursos para enfrentarmos com firmeza o novo vírus. O drive thru, as barreiras sanitárias, o disk dúvidas, a implantação de novos leitos de UTI, o plano de ação para a saúde indígena, a ajuda aos municípios, entre outras ações, formam o conjunto de medidas que adotamos”.

Capital

O primeiro a funcionar foi o drive thru de Campo Grande, instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Rua 14 de julho, esquina com 26 de agosto, no centro da Capital. O serviço realiza 100 testes RT PCR, todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, das 8h00 às 12h30min. Segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira (21), das 2.320 amostras coletadas no local, 2.251 foram descartadas e 69 foram confirmadas para a Covid-19.

No drive thru Campo Grande os exames somente são realizados mediante agendamento pelo número 3311-6262 para as pessoas que possuem veículos. Os demais motoristas ou menores de 12 anos são encaminhados para as Unidades Sentinelas da UPA da Coronel Antonino, Antonino, do Centro de Referência Social da Coophavila II ou do Pólo Airton Senna.

Dourados

O drive thru em Dourados funciona no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso, realiza 80 testes RT PCR, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h30min (exceto feriados), totalizando 240 testes por semana.

O serviço em Dourados também oferta 15 testes nos mesmos dias da semana para as pessoas que não possuem veículos ou tenham menos de 12 anos de idade. Das 302 amostras coletadas até a manhã desta quinta-feira (21.5) no drive thru Covid-19 em Dourados, 20 deram positivas e 282 foram descartadas.

Três Lagoas

O drive thru de Três Lagoas começou a funcionar no dia 28 de abril, no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Av. Filinto Muller, 3.300, Jardim Morumbi, com realização diária de 30 testes RT PCR, de segunda a sábado (exceto domingos e feriados), no horário das 14h às 16h. O acesso é mediante agendamento pelo telefone 3311-6264 (Disk coronavirus Três Lagoas).

No drive thru Três Lagoas são realizadas as coletas com agendamento de pessoas que possuam veículos. Os demais, ou menores de 12 anos, são agendados e encaminhados para a UPA-24h (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila São João, com oferta de sete testes nas segundas, quartas e sextas-feiras, exceto feriados, a partir das 14h. Desde o início das atividades do serviço no município, foram coletadas 272 amostras das quais 29 deram positivo para a Covid-19 e 243 tiveram resultado negativo.

Corumbá

Por sua vez, o drive thru Corumbá funciona desde o dia 11 de maio, no prédio do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), localizado à Av. Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário, com realização diária de 20 testes RT PCR às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), no horário das 14h às 16h.

Neste drive thru são agendadas coletas de pessoas que possuam veículos, sendo que não proprietários ou menores de 12 anos, são agendados e encaminhados para a Pronto Socorro Municipal de Corumbá, com cinco testes às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), sempre a partir das 17h.

Segundo o boletim epidemiológico da SES, até as 10 horas desta quinta-feira (21) das 59 amostras coletadas neste drive thru de Corumbá, apenas dois casos foram confirmados, e os 57 restantes deram negativo.

Utilidade Pública: Funcionamento dos drive thrus:

CAMPO GRANDE

Quantidade: 100 testes

Dias: Diariamente, inclusive feriados

Local: Quartel dos Bombeiros, situado à Rua 14 de Julho, esquina com 26 de agosto

Telefone: 3311-6262

DOURADOS

Quantidade: 80 testes

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados)

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros, situado à Avenida Presidente Vargas, 1167.

Telefone: 3311-6263

TRÊS LAGOAS

Quantidade: 30 testes

Dias: Segundas-feiras a sábado (exceto feriados)

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros, situado à Av. Filinto Muller, 3.300

Telefone: 3311-6264

CORUMBÁ

Quantidade: 20 testes

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados)

Local: SAMU, situado à Avenida Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário

Telefones: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408

Texto: Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Divulgação